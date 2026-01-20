サッカーＪ１福岡は１９日、Ｊ３熊本（ベルギー２部ベヘレン期限付き移籍）からＦＷ道脇豊（１９）が完全移籍で加入することが決定したことを発表した。

身長１９０センチの大型ＦＷは、クラブを通して「自分を本気で変えるためにこのクラブへの加入を決断しました。アビスパ福岡の勝利と自分の日々の成長のために全力で走りますので応援よろしくお願いします」とコメントした。

道脇は現在Ｕ―２３日本代表の一員として、サウジアラビアで開催中のＵ―２３アジア杯に参加中のため、大会終了後にチームに合流する。

同大会では初戦のシリア戦でＰＫを決めるなど４試合で１得点。準々決勝でヨルダン戦では、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、準決勝に進出を決めたが、ＰＫ戦の２番手キッカーだった道脇の左に蹴ったキックはＧＫにセーブされたが、真上に上がったボールに回転がかかっており、相手ＧＫが喜んで目を切っている間に、ゴールネットに吸い込まれる“奇跡のＰＫ”で話題となっていた。

韓国との準決勝は２０日に行われ、２大会連続優勝に向けて重要な一戦に臨む。