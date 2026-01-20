²Î¿Í¡¦É¶ËüÃÒ¤µ¤ó¡¡Éã¤Î°Õ³°¤Ê¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÍý·Ï¤Î¿Í´Ö¤Ç¡Ä¡×
¡¡²Î¿Í¤ÎÉ¶ËüÃÒ¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¡¦É¶¹¥É×¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÏÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÉã¤ÏÍý·Ï¤Î¿Í´Ö¤Ç¡£¼§ÀÐ¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤í¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¼§ÀÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÈ´¤«¤µ¤ì¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹¥É×¤µ¤ó¤Ï²ÈÅÅ¤ä°åÎÅµ¡´ï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Þ¥ê¥¦¥à¥³¥Ð¥ë¥È¼§ÀÐ¤òÈ¯ÌÀ¡£1970Ç¯¤«¤é80Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¼§ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö²¿ÅÙ¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÍý²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¡È²È¤Ë¤¢¤ë¼§ÀÐ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡É¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Éã¤Î¼§ÀÐ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢À¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òº£»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ç¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥É×¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö²È¤¬ÉÏ¤·¤¯¤ÆÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²¼½É¤»¤º¤ËÄÌ¤¨¤ëÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾©³Ø¶â¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÂç³Ø±¡¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÇî»ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½ÉÂê¤Ê¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Èº£¤Î»Ò¶¡¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡Á¡£»×¤¤¤ÃÀÚ¤êÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£¿´¤Î¶«¤Ó¤¬¤À¤À¤â¤ì¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«»ä¤âÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢Éã¤¬¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¶¡¤Ë¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£