¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ12·îÅÙ·î´Ö¾Þ
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(25Ç¯1·î5Æü¡Á12·î14ÆüÊüÁ÷)¤È¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù(Æ±10·î12Æü¡Á12·î14ÆüÊüÁ÷)¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù(Æ±10·î6Æü¡Á12·î22ÆüÊüÁ÷)¤¬¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤Î25Ç¯12·îÅÙ·î´Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)²£ÉÍÎ®À±¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¿å¾å¹±»Ê
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á²¦¤È¤·¤ÆÄÕ½Å¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤ÎµÓËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÈ¸¶¤ò¡È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤»¤º¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤«¤Ë¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤òÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢À©ºî¿Ø¤Î·è°Õ¤È³Ð¸ç¤ò¸«¤¿¡£½ªÈ×¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ñÁÛÅ·³°¤ÊÅ¸³«¤â¡¢»Ë¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼êºÝ¤â¡¢¸«»ö¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥º¥²¡¼¥È´ðËÜÅª¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥±¥¢¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë»Ñ¤È¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¿Í¡¦¾¾ËÜÍ¥µª¤¬½ñ¤¯²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ·à¤ÎÃæ¤Ë¸÷¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â¹¥±é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÎø¤È³×Ì¿¡É¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡¢Í¥¤·¤¯¡¢µ§¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸«»ö¤Ê¹½À®¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òÁÏ¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î°Õ»Ö¤È¥»¥ó¥¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤òµß¤¤¡¢¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¿å¾å¹±»Ê¤Ï¿·¶ÃÏ¤òÂó¤¤¤¿¤·¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤ÎÉ÷³Ê¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß´¶¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ÖÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¤¬1963Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¡¢Í¥½¨ÈÖÁÈ¡¦¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£12·îÅÙ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥á¥ó¥¿¥ê¡¼2025¡ÖËüÇî¡ÈÀ®¸ù¡É¤Î±¢¤Ç¡ÁÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿Ì¤Ê§¤¤ÌäÂê¡Á¡×¡Ù(12·î6ÆüÊüÁ÷¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó)¡¢
