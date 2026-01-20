INI高塚大夢、書き初めの個性溢れる字話題「味がある」「センス光ってる」
【モデルプレス＝2026/01/20】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式X（旧Twitter）が、1月19日に更新された。高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）の書き初めが公開され、話題を集めている。
【写真】INIメンバー「味がある」話題の書き初めショット
投稿では、高塚が同日放送の「SCHOOL OF LOCK！」（毎週月〜金22時〜／TOKYO FM）内の「INI LOCKS！」に出演したことを報告。「ありがとうございました！」と感謝を伝え、2026年の抱負を筆でしたためた書き初めを公開した。高塚が両手で持つ白の色紙には、味のある太めの字で「感性」の文字が。同番組の公式X（旧Twitter）では「今年は “インプット”を増やす1年にしたいなと思いまして」と高塚の想いも伝えていた。
この投稿は「多才すぎる」「字が上手くて尊敬する」「味がある」「センス光ってる」「個性的で素敵」と反響が続々。一方で髪の毛を全て隠したニット帽姿に「髪色変えたのかな？」「気になる」「いつ見せてくれるのかな、楽しみ」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高塚大夢、書き初め披露
◆高塚大夢の書き初めに「多才すぎる」と反響
【Not Sponsored 記事】