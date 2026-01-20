「御上先生」で話題・安斉星来、赤髪イメチェンで雰囲気ガラリ「圧倒的オーラ」「美しすぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の安斉星来が1月19日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開した。
【写真】21歳「御上先生」生徒キャスト「どんな髪色も似合う」雰囲気ガラリの新ヘア
◆安斉星来、新ヘアカラー公開
安斉は、スマートフォンを片手に撮影した自撮りショットを投稿。これまでの黒髪から一転、艶と深みのある赤のヘアカラーにイメージチェンジした姿を披露した。また、車内で撮影した横顔の写真や後ろ髪をアップにしたヘアスタイルなども載せている。
◆安斉星来の投稿に「圧倒的オーラ」と反響
この投稿は「美しすぎる」「どんな髪色も似合うのすごい」「圧倒的オーラ」「目が釘付け」「雰囲気変わる」と反響を呼んでいる。
安斉は、2025年に放送されたTBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】