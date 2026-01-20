SixTONES京本大我、大物有名人夫婦との家族旅行秘話「写真が残ってたりとか…」
【モデルプレス＝2026/01/20】SixTONESの京本大我が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。幼少期に人気俳優夫婦と旅行に行ったエピソードを告白した。
【写真】SixTONES京本大我、幼少期に家にいた人気俳優
◆京本大我「家の中にずっと柳沢慎吾さんがいた」幼少期の思い出明かす
俳優の京本政樹、元タレントの山本博美さんを両親に持つ大我は「家の中にずっと柳沢慎吾さんがいた」と幼少期からタレントで俳優の柳沢慎吾と面識があったと説明。「僕もまだ幼稚園だったので、慎吾さんのお尻をめっちゃ本気で蹴ってたりとかしてました」とエピソードを語っていた。
◆京本大我、唐沢寿明・山口智子夫妻と家族旅行へ
また「唐沢さんご夫妻とうちの家族で温泉旅行に行ったことがある」と俳優の唐沢寿明、女優の山口智子夫妻との家族ぐるみの交流も告白。「写真が残ってたりとか…」と唐沢・山口夫妻との秘話を明かしていた。（modelpress編集部）
