「GirlsAward 2026 S／S」開催決定 超特急・CANDY TUNEら第1弾出演者も解禁
【モデルプレス＝2026/01/20】ファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』が、4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催決定。あわせて、第1弾出演者も解禁された。
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。
そんなコンセプトのもと制作されたキービジュアルは、前回に引き続き、ブランドの企画やビジュアル制作、⼥性向け雑誌のイラストレーションや楽曲のプロップス制作など、多岐にわたるクリエイティブワークを展開するKONNEKT INTERNATIONAL所属の企画・グラフィックデザイナー、co.ri.n氏が⼿がけた。
アーティストには、2026年で結成15周年を迎えるメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が決定。2025年グループ史上最⼤規模のライブツアーで計10万⼈動員するなど勢いが⽌まらない超特急が、8年ぶりとなるGirlsAwardで会場を熱狂の渦に包む。また、『倍倍FIGHT！』がバイラルヒットを記録し、2025年『NHK紅⽩歌合戦』への出場も果たしたCANDY TUNE、SM ENTERTAINMENT JAPANが⼿がける第1号⽇本⼈ガールズグループとして2025年12⽉にメジャーデビューを果たし、⼤型ファッションイベント初出演となるGPPがGirlsAwardに初登場し、パフォーマンスを披露する。
MCには、今回でGirlsAwardへの出演が18回⽬となる南海キャンディーズの⼭⾥亮太と、あざとかわいい姿で幅広い世代から⼈気を誇り、⽇経トレンディが選ぶ2025年『今年の顔』にも選出された森⾹澄が7回⽬のタッグを組み、会場を盛り上げる。ランウェイを彩るモデルには、バラエティやドラマ、CMなどマルチに活躍する板野友美、王林、⽣⾒愛瑠、ゆうちゃみ、2025年『⽇本レコード⼤賞』で新⼈賞を受賞したCUTIE STREETから板倉可奈、真鍋凪咲らが集結する。
さらにゲストには、沢村⼀樹の次男で、『ViVi国宝級イケメンランキング』にランクインするなど今注⽬のイケメン俳優・野村康太、2025年グループ最⼤規模のアリーナツアーを成功させた“DIY”ダンスボーカルグループBUDDiiSに所属する⼩川史記、もーりーしゅーとらが登場し、会場を沸かせる。今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツは随時発表される。（modelpress編集部）
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五⼗⾳順
＜MODEL＞
⻘島⼼／有坂⼼花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／⼊江美沙希／王林／⼩川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／⼩國舞⽻／葛⻄杏也菜／加藤栞／⾹⾳／川⼝ゆりな／⿊瀬ひな／⼩室安未／雑賀サクラ／鈴⽊瞳美（≠ME）／⾼⽐良由菜／⽥鍋梨々花／⾕崎早耶（≠ME）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／中島瑠菜／永瀬莉⼦／なごみ／那須ほほみ／⽣⾒愛瑠／⼟⽅エミリ／藤井サチ／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀越麗⽲／本⽥紗来／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／MINAMI／村上愛花／⼭⼝綺羅（Girls2）／⼭本望叶／ゆうちゃみ 他
＜GUEST＞
⼩川史記（BUDDiiS）／こーくん／とうあ／野村康太／松本怜⽣／もーりーしゅーと／よしあき 他
＜ARTIST＞
CANDY TUNE／GPP／超特急 他
＜MC＞
⼭⾥亮太（南海キャンディーズ）／森⾹澄 他
