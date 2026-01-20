川崎希、カメラ目線で離乳食食べる次女を公開「おかわりも欲しそうにする」
【モデルプレス＝2026/01/20】タレントの川崎希が1月1日9、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食を食べる次女の姿を公開した。
【写真】38歳元AKB「幸せ溢れる瞬間」夫が6ヶ月次女に離乳食食べさせる様子
生後6ヶ月の次女の離乳食を始めたことを報告していた川崎。今回の投稿では「離乳食の時間」と添え、夫でモデル・タレントのアレクサンダーが次女に離乳食を食べさせる様子を公開。次女はカメラに目線を向けており、「きょうは初お豆腐だよ〜」と離乳食について紹介している。
また、フォロワーからの「全部食べてるんですか？？」という質問に、川崎は「全部食べてます」と回答。「おかわりも欲しそうにするけど離乳食カレンダー通りの量にしてて ちょっともの足りなそうな雰囲気出してて」と明かした。
この投稿に、ファンからは「アレクさん真剣！」「カメラ目線可愛すぎる」「たくさん食べて大きくなりますね」「初のお豆腐も美味しそうに食べてる」「笑顔が愛おしい」「幸せ溢れる瞬間ですね」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎希、離乳食食べる次女の姿公開
◆川崎希の投稿に反響
