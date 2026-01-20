日本での勢いが止まらない！NCT WISH、日本1stミニAL『WISHLIST』がオリコンで2日連続1位を記録

NCT WISHが、日本のオリコンチャートで2日連続1位を獲得し、確かな人気を示した。

1月14日にリリースされた日本1stミニアルバム『WISHLIST』は、オリコンのデイリーアルバムランキングで1月17日〜18日の2日連続1位を記録。日本でもNCT WISHの圧倒的な支持の高さを改めて印象づけた。

同アルバムは、タイトル曲『Hello Mellow』を含む全7曲を収録。癒やしや応援、ときめきのメッセージを通して、誰もが自分の“WISHLIST”を叶えられるよう願うNCT WISHの想いが込められており、世界中のファンから好反応を得ている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

さらにNCT WISHは、1月17日〜18日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」をもって、9都市17公演にわたる日本ツアーを完走。全公演ソールドアウトを達成したうえ、オリコン1位も獲得し、日本での確かな存在感をあらためて証明した。

なおNCT WISHは、1月31日と2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演する。

（記事提供＝OSEN）