福士蒼汰、肉体美際立つ筋トレ姿に「顔と腕の幅がほぼ同じ」「爽やかな顔とのギャップすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ系火9ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（毎週火曜よる9時〜）の公式Instagramが、1月19日に更新された。福士のオフショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】32歳イケメン俳優「顔と腕の幅がほぼ同じ」衝撃の筋トレショット
投稿では「トレーニング中の福士さん」と紹介し、福士が筋力トレーニングに励む様子を公開。写真には、片手で大きなダンベルを胸の高さまで持ち上げる姿が収められており、Tシャツの袖が張るほど鍛え上げられた腕の筋肉が際立っていた。
また「Xでは別カットを公開中」と伝えている。
この投稿は「かっこよすぎる」「爽やかな顔とのギャップすごい」「顔と腕の幅がほぼ同じ」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
