韓国人気ユーチューバー1位の秋山成勲、妻SHIHOのチャンネルは「当然登録していない」

バラエティ番組『当日配送我が家』（原題）のゲストで格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とともに、安東（アンドン）河回（ハフェ）村に届いた“我が家”での初日の夜が捉えられる。

1月20日、韓国で放送されるJTBC『当日配送我が家』では女優キム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンラン、ダンサーのガビと、秋山成勲が綿布団作り体験をする。

【写真】秋山成勲、韓国人気クリエイター1位に

完成した布団をめぐるめんこ遊びを使った賭けでも大きな笑いを届ける予定だ。ゲームに弱いハ・ジウォンに、秋山成勲は「やらない方が良さそう」と迷わず“大ダメージ”を食らわせ、10年ぶりに再会した2人が、兄妹のような関係性を見せる。

（写真＝JTBC）中段左：秋山成勲

夜が深まるほど、秋山成勲とメンバーたちの率直なトークも盛り上がる。ユーチューブで201万人の登録者を持つ秋山成勲は、ほかのチャンネルを見るかという質問に、「登録リスト0だ。ほかのコンテンツを見てどうする。自分のものだけ見る」という返事とともに、妻SHIHOのチャンネルも「当然登録していない」と告白し、皆を驚かせる。

続けて、娘サランちゃんには「学校に行かなくても良い。父親はただ黙々と見守るだけ」として、特別な教育方針を公開し、“親バカ”な一面を披露する。