“黒い”はうまい…甘辛黒味噌で仕上げた「黒味噌肉めし」新登場【肉めし岡もと】

肉めし専門店「肉めし岡もと」は、2026年1月21日(水)から「黒味噌肉めし」を期間限定で販売する。

白米の上に、黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉をたっぷりと盛り付けた「黒味噌肉めし」。豆腐と煮玉子にも黒味噌ダレを絡め、仕上げに高菜を添えている。

【画像】こちらも“黒”が際立つ 「黒ホルモン肉めし」

他店ではなかなか見かけない、見た目が“黒い”のが特徴の商品。強いインパクトのあるビジュアルながら、それに負けない濃厚な味わいに仕上げた。

黒味噌ならでは深いコクと甘辛さは、ライスとの相性も良い。トッピングの高菜が、シャキシャキの食感と程よい塩味でアクセントを加えている。

さらに、同店で人気のホルモンと、黒味噌で煮込んだ肉を合盛りにした「黒ホルモン肉めし」も用意している。

〈商品概要〉

●黒味噌肉めし 税込979円

●黒ホルモン肉めし 税込1,199円

・販売日

2026年1月21日(水)より期間限定

・販売店舗

「肉めし岡もと 新橋店」

所在地：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間：11時〜22時

席数：21席

「肉めし岡もと 御徒町店」

所在地：東京都台東区上野4-1-2

営業時間：11時〜22時

席数：18席

※御徒町店は、券売機での会計となる。食券は購入後、従業員へ

「肉めし岡もと 足立入谷店」

所在地：東京都足立区入谷8-1-35

営業時間：10時30分〜22時

席数：40席

※足立入谷店は、テイクアウトのみ券売機での会計となる。

「肉めし岡もと 溝の口店」

所在地：神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間：11時〜22時

席数：25席

※溝の口店は券売機での会計となる。食券は購入後、従業員へ