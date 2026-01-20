櫻坂46松田里奈、1st写真集の点数は「笑顔満開の祭“点”」 自信満々に発表「いっぱい考えました！（笑）」
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が20日、都内で行われた1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）発売日取材会に登場した。おなじみとなった自己採点についての質問には「笑顔満開の祭“点”」と笑顔で発表した。
【写真】羊に囲まれて…お気に入りカットを紹介した松田里奈
理由について聞かれると「いっぱい考えました！（笑）」といい、「私のニックネームが“まつり”なので祭典と“点”をかけて『これだ！』と思って。あと、自分の笑顔が好きなのと、櫻坂46にかけて“笑顔満開”にしました！」と自信たっぷりに語った。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された本作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊に。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。また、雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のかわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
発売日当日の心境を聞かれると「今はすごく緊張しているのが正直な気持ちです。ちょっと前までは楽しみというか、ワクワクが大きかったんですけど、今はどちらかというと緊張が大きくて。ファンの皆さんの声を聞くのは楽しみですけど、早く見てもらいたい気持ちとドキドキが合わさった気持ちです」と素直な思いを明かした。
「挑む前は自分に自信が持てなくて、不安を口にすることが多かった」という松田。「でも、カメラマンさんやチームの皆さんが『あなたは本当にかわいいよ』と心から伝えてくださって。それを受け取らないのは失礼だし、自分を好きになって自信を持った方が絶対いいものが撮れる！と思って挑みました。写真集の撮影があったからこそ、『自分を好きになる大切さ』を改めて知れたのが、撮影前と後で変わったところです」と、アイドルとしての成長もあったと語っていた。
