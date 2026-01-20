私たちの日常に深く関わる「ある状態」を表すひらがな2文字を当てるクイズです。パッと頭を切り替えて、1分以内の全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、オフィスやプライベートでよく耳にする言葉をピックアップしました。リズムよく考えてみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□だん
らん□□
□□む
こん□□

ヒントは、日常の忙しさに関係があります。

答えを見る






正解：ざつ

正解は「ざつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ざつ」を入れると、次のようになります。

・ざつだん（雑談）
・らんざつ（乱雑）
・ざつむ（雑務）
・こんざつ（混雑）

漢字で書くとすべて「雑」という字が含まれます。「雑談」や「雑務」のようにいろいろなものが混じっていることや、「乱雑」「混雑」のように入り乱れている様子など、1つの文字が持つ意味の広がりを感じる問題でしたね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)