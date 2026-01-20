【ひらがなクイズ】日常の忙しさに関係あり？ 空欄に共通する2文字を当てよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、オフィスやプライベートでよく耳にする言葉をピックアップしました。リズムよく考えてみてください！
□□だん
らん□□
□□む
こん□□
ヒントは、日常の忙しさに関係があります。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ざつ」を入れると、次のようになります。
・ざつだん（雑談）
・らんざつ（乱雑）
・ざつむ（雑務）
・こんざつ（混雑）
漢字で書くとすべて「雑」という字が含まれます。「雑談」や「雑務」のようにいろいろなものが混じっていることや、「乱雑」「混雑」のように入り乱れている様子など、1つの文字が持つ意味の広がりを感じる問題でしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
