【写真】織田軍がやってきたとされる道。車がやっと一台通れる程度でしょうか

あらためて桶狭間の戦いとは

まず東海道新幹線・こだまに乗って向かったのは愛知県にある三河安城駅。



愛知県安城市の三河安城駅。ツアーに同行した編集部員のYにとって、初めて降りた駅でした（写真：婦人公論.jp編集部）

駅からはさらにバスへと乗り換えて、桶狭間に向かいます。

あらためて桶狭間の戦いとは、永禄3年5月19日（1560年）に尾張国知多郡桶狭間で起きた織田信長軍と今川義元軍が行った合戦のことを指します。

一般的には、25,000人の大軍を率いて尾張に侵攻した今川義元に対して、2,000人の尾張・織田信長が本陣を奇襲。または正面から攻撃して、今川義元を討ちとった、などとされています。

戦後には今川家が没落する一方で、織田信長が畿内制圧へ台頭するきっかけとなりました。また松平元康（徳川家康）は三河で独立を回復。信長と清洲同盟を締結するに至ります。

そうした背景について、本郷先生お手製の資料を手元に、楽しいおしゃべりを交えながら解説をいただいたところで、バスは桶狭間の古戦場に到着。

なお、桶狭間の古戦場とされる場所には候補が複数存在し、たとえば愛知県豊明市栄町南館の「桶狭間古戦場伝説地」などもあるそうですが、今回は愛知県名古屋市緑区桶狭間北にある「桶狭間古戦場公園」周辺を散策することに。



桶狭間古戦場公園（写真：婦人公論.jp編集部）

そしてバスを降り、公園から周囲を見渡してよくわかったのですが…

古戦場跡は静かな住宅地となっていました。今見ている限りでは、ここが歴史を変える合戦の舞台になったとは、なかなか想像がつきません。

桶狭間を歩いてみると

それではここから本郷先生と地元のガイドの方と一緒に桶狭間（桶狭間山）を歩いてみることにしましょう。



公園に設置された案内図をもとに、さっそく解説をされる本郷先生（写真：婦人公論.jp編集部）

公園を出て、住宅地のなかにある急な坂を上っていくと義元の本陣跡へと到着します。

実際に歩いてみるとよくわかりますが、小高い丘の上に本陣跡は置かれており、そこからは名古屋市街をかなり遠くまで見渡せました。



今川義元本陣跡（写真：婦人公論.jp編集部）

確かにこの周辺は敵を迎え撃つ場所としてよさそうです。



義元本陣の周囲は小高い丘の上。敵を迎え撃つ場所にはよさそうです（写真：婦人公論.jp編集部）

織田軍は隠密行動できたのか

またガイドの方いわく、この近辺はかつて湿地帯だったそうで今も湧き水が多いとのこと。実際、歩いていると「大池」という名前の池が（ガイドさんいわく実際には”沼”だそう）。



桶狭間古戦場保存会・梶野幸男さん「このあたりは湿地だった。今も湧水があちこちから沸いていますよ」（写真：婦人公論.jp編集部）

今川義元が休んでいたところを信長が急襲した、といった話がよく知られていますが、馬を休ませる意味でも非常に適した場所だったようです。

一方で織田軍がやってきたとされる道を見てみると…。21世紀となった現代でも、道幅がさほど広くないことがわかります。

本郷先生「当時の一般的な道幅はせいぜい2メートルくらいなので、人が二人並んで歩けばいっぱいいっぱい。だから、もし信長が2,000人の兵隊を連れてきていたとして、それが二列、1メートルずつになって進んできたなら、単純計算で2000÷2で列は1000メートルに達する。1キロの軍列が敵に見つからずに隠密行動をする、というのはさすがに難しいんじゃないかな」

奇襲か、それとも正面強襲か

桶狭間の戦いでは織田軍が「奇襲」したのか、それとも「正面強襲」したのか、という話題がしばしば議論に上がります。



桶狭間古戦場公園にたつ今川義元・織田信長の像（写真：婦人公論.jp編集部）

ただし、実際に桶狭間山を歩きながら先生の解説をうかがう限り、奇襲成功のハードルはなかなか高いような印象を受けました。

先生いわく、今川軍は今川軍で、当時の石高70万石から計算するに、20,000を超える兵隊を用意するのは難しいと考えられるそう。

つまり、現場を歩きながら現実的に考えれば、両軍はさほど遠くない兵力で正面から激突したのでは、といったことが推測されました。なるほど。

そのような感じで

「私は断然、今川派！」

というガイドさんの楽しいお話を交えながら、現在の桶狭間を歩いてみると様々なことが分かりました。やはり実際に自分の目で、自分の足を使って現場を歩くことで分かるものは多い、という事実も痛感いたしました。

なお、当日は秋と思えないほどの強い日差し。昔は湿地で木や草が生い茂っていたであろう桶狭間も、今ではきれいに整備されている反面、住宅地の中では木陰もほとんどありません。



ガイドいただいた桶狭間古戦場保存会のお二方と、バスの中からお別れ。ありがとうございました！（写真：婦人公論.jp編集部）

隠れるところもなさそうなので、今なら織田軍も今川軍も丸見えだな…と思いつつ、日射病になるまえに次の目的地、長篠へと向かいました。

