¡Ö¿Í¤ÏÂµö¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Í¡×¶õµ¤³¬ÃÊ¤â¤°¤é¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î·ëº§¼°»²Îó»Ñ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤¢¤ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤À¡Ä¡×¡ÖTPOÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ó?¡×¡Ö¤·¤«¤â±ø¤¨¡×
¾åÈ¾¿È¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤ë¤â¡Ä?
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶õµ¤³¬ÃÊ¡×¤ÎÎëÌÚ¤â¤°¤é¤Îàµ¬³Ê³°á¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤é¤²¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«ÃæÍª¤¬X¤Ë¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤¯¤é¤²ÅÏÊÕ¤Î·ëº§¼°¡ª¤â¤°¤é¤Ï¤Þ¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÍè¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿å¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬Â¸µ¤Ï¡¢Íú¤¸Å¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾×·â¤Î»²Îó»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿?!¡×¡Ö¿Í¤ÏÂµö¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ã¤ÆÏÈ¤Ï¤¢¤ê¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö³×·¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡©¤·¤«¤â±ø¤¨¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËTPOÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£