¡¡²Î¼ê¤ÎLiSA(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÊì¤È¿åÃå2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÌµ»ö¶î¤±È´¤±¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤é2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æ¤È½©¤ÈÅß¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ë¡×¤ÈÀä·Ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤È¡ªº£Ç¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡Å¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Êì¤â¤â¤¦1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¶âÈ±»Ñ¤ÎÊì¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¼ã¡¹¤·¤¤¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤À60ºÐ!?¤¢¤Ä¤³¥Þ¥Þ¼ã¤¤¡¼¡¼¡¼!¡×¡Ö¤Þ¤Â¡©¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¾Ð¡£²Ä°¦¤¤ÊìÌ¼¤ä¤ï¤¡♡¡×¡ÖÊì¾å¤Ï²¶¤ÈÆ±¤¸ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤!!ÎÉ¤¤¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£