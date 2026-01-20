à¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦á30ºÐÎÓ¤æ¤áà¹¶¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢á¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ç¥É¥¥É¥¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡à¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ¤æ¤á(30)¤¬È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤æ¤á¤Î¤æ¤á¡£¡×(ÊõÅç¼Ò)¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÂçÀÚ¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢º½ÉÍ¤Ç¥Ó¥¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤äºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡¡¤¼¤Ò´¶ÁÛ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤Í¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë1ºý¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎÓ¤Ï2017Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£µÈ²¬ÈþÊæ¤äºÚ¡¹½ï¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼'18-'19¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÊÆ¹ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖTC Candler¡×¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë19Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£