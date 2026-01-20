“ミスターデンジャー”としてプロレス界に名を馳せた松永光弘氏が１９日から２０日にかけ、ＴＢＳ系ニュース番組でインタビューに応じた映像が放映され、ネットでは「ミスターデンジャー！」などと話題となった。

高市早苗総理は１９日に会見を行い、２３日に衆院を解散すると表明。消費税についても時限的に飲食料品については０％にする検討を加速するとしている。

これを受け、消費税減税の対象にはならない外食産業として、ＴＢＳ系のニュース・情報番組では都内のステーキ店「ミスターデンジャー」のオーナー・松永光弘氏の話を放送。「スーパーなどが安くなれば、そちらに（客が）行ってしまう可能性がある。食品だけの消費税減税は店にとってはマイナス」などと話した。

このインタビューは１９日の「ｎｅｗｓ２３」、２０日の「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」「ひるおび！」でも放送。大日本の青木優也が肉をパクつく、プロレスファンにとってはサービスショットもあった。

ネットでも松永氏に気づいた人は多く「ひるおびでミスターデンジャーのステーキを美味しく頂く大日の青木選手が映ってビックリした火曜のお昼です」「消費税のくだりでミスターデンジャーきたー！と思ったら大日本青木優也もでてきたーｗｗ」「ニュース２３を見てたら、ステーキ屋のオヤジとして、ミスターデンジャー松永が！ちゃんと小規模店経営者として、実感のある意見を述べていた」「ＮＥＷＳ２３にミスターデンジャー松永光弘出てた！元気そうで何より！」などの声が上がっていた。