『ガルアワ26SS』8年ぶりに超特急が登場 CANDY TUNEとGPPが初登場【第1弾出演者】
日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』が、4月18日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催することが決定し、第1弾出演者が発表された。
【画像】豪華アーティストが続々！ガルアワに初出演が決まったCANDY TUNE
アーティストには、結成15周年を迎えるメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が8年ぶりに出演。さらに「倍倍FIGHT!」が話題を呼び、昨年の『NHK紅白歌合戦』にも出場したCANDY TUNE、SM ENTERTAINMENT JAPANによる日本人ガールズグループ第1号としてデビューしたGPPが初出演する。
ランウェイを彩るモデルには、板野友美、王林、生見愛瑠、ゆうちゃみ、CUTIE STREETの板倉可奈と真鍋凪咲らが出演。ゲストには俳優の野村康太、BUDDiiSの小川史記、もーりーしゅーとらも名を連ねた。
MCは、GirlsAward出演18回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、7回目の登場となる森香澄が担当。イベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。
●『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』出演者（五十音順）
＜モデル＞
青島心、有坂心花、板倉可奈（CUTIE STREET）、板野友美、入江美沙希、王林、小川桜花（Girls2）、小國舞羽、葛西杏也菜、加藤栞、香音、川口ゆりな、黒瀬ひな、小室安未、雑賀サクラ、鈴木瞳美（≠ME）、高比良由菜、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、鶴屋美咲（Girls2）、中島瑠菜、永瀬莉子、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、土方エミリ、藤井サチ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀越麗禾、本田紗来、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、ミチ、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls2）、山本望叶、ゆうちゃみ ほか
＜ゲスト＞
小川史記（BUDDiiS）、こーくん、とうあ、野村康太、松本怜生、もーりーしゅーと、よしあき ほか
＜アーティスト＞
CANDY TUNE、GPP、超特急 ほか
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄
【画像】豪華アーティストが続々！ガルアワに初出演が決まったCANDY TUNE
アーティストには、結成15周年を迎えるメインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が8年ぶりに出演。さらに「倍倍FIGHT!」が話題を呼び、昨年の『NHK紅白歌合戦』にも出場したCANDY TUNE、SM ENTERTAINMENT JAPANによる日本人ガールズグループ第1号としてデビューしたGPPが初出演する。
MCは、GirlsAward出演18回目となる南海キャンディーズの山里亮太と、7回目の登場となる森香澄が担当。イベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。
●『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』出演者（五十音順）
＜モデル＞
青島心、有坂心花、板倉可奈（CUTIE STREET）、板野友美、入江美沙希、王林、小川桜花（Girls2）、小國舞羽、葛西杏也菜、加藤栞、香音、川口ゆりな、黒瀬ひな、小室安未、雑賀サクラ、鈴木瞳美（≠ME）、高比良由菜、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、鶴屋美咲（Girls2）、中島瑠菜、永瀬莉子、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、土方エミリ、藤井サチ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀越麗禾、本田紗来、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、ミチ、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls2）、山本望叶、ゆうちゃみ ほか
＜ゲスト＞
小川史記（BUDDiiS）、こーくん、とうあ、野村康太、松本怜生、もーりーしゅーと、よしあき ほか
＜アーティスト＞
CANDY TUNE、GPP、超特急 ほか
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄