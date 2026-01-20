前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。馬主になったきっかけを明かした。

この日、10年来の交流があるという俳優の小沢仁志とともに出演。“豪快伝説”としてエピソードが披露される中、三浦氏は「馬券が全然当たらないので、馬主になった」と明かした。

「知り合いの調教師さんに相談したんです。“馬券が全然当たらない”と、食事してる時に。“だったら馬持っちゃえば？”って言われて。“どういうことですか？”っていうので、馬主。現役の時ですね。現役の時、誰もいなかったですけどね」と話した。

1頭目のリーゼントブルースに騎乗する写真も披露。「（名前は）リーゼントなんとかです」と笑顔。「リーゼントブルース、勝ったんですか？」という質問にも「勝ちました。何勝かしました」と話した。

個人での所有だったとし、「（家族にも）反対はされなかったですね」と三浦氏。「維持費とかも色々かかりますよね」との声にも「その後また野球頑張ろうと思いました。（自分の勝利も愛馬の勝利も）どっちも大事ですよ」とした。

三浦氏は11年に日本中央競馬会の馬主登録も行った。