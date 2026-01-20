ミラノ・コルティナ冬季五輪は２月６日の開幕を間近に控える。

フィギュアスケート日本代表は金を含む複数のメダル獲得を目指す。チームは適切な睡眠によるパフォーマンス向上に取り組んでおり、今回は「昼寝」が目標達成の鍵を握りそうだ。（岡田浩幸）

女子の坂本花織（シスメックス）、ペアの三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）らが金メダルを狙う。団体戦もあるため、競技の開催期間が２週間と長く、試合の多くが夜に行われる。個人戦は全て、最終グループの演技は午後１０時頃から始まる見通しだ。

選手の状態を上げ、試合にピークを合わせるために日本スケート連盟が重視するのが睡眠の質だ。睡眠が不足すると疲労感に加え、フィギュアに欠かせない空間認知や、演技中の瞬間的な意思決定などマルチタスク（複数の作業を同時に行う）の能力が低下し、けがのリスクも増す。

２０２２年北京五輪は昼の試合が多く、選手は午前３〜５時頃に起床し朝の練習を経て試合に臨んだ。８時間の睡眠を確保するために前日の午後７時頃には就寝する必要があった。

睡眠と目覚めのリズムを調整するホルモン「メラトニン」は、強い太陽光を浴びてから１４〜１６時間後に分泌が始まり、睡眠を促すとされる。就寝する時間から逆算して早朝にライトを浴びるなど対策をし、選手からは「早く寝なければならない状況で、しっかり眠れた」「目覚めが良くなり、（体が）動く感じがした」などの声があったという。北京では団体で銀、個人でも計３個のメダル獲得につなげた。

一方、ミラノ・コルティナ五輪は午後７〜９時頃に始まる種目が多く、試合に備えて午後２〜６時頃に会場のリンクで練習する。このため、今回は昼食後の仮眠が重要になる。短時間の昼寝は「パワーナップ」と呼ばれ、疲労回復や生産性の向上につながるとして、近年スポーツやビジネスなどの現場で効果が注目されている。仮眠前には緑茶やコーヒーで適度にカフェインを摂取すると目覚めも良くなるとされる。

連盟は「研究結果から、昼食後の３０〜６０分の昼寝は身体的、認知的なパフォーマンスに有益な効果をもたらす」とする。ミラノでは、競技時間に合わせた日々の「時間割」を作り、パフォーマンスを最大化する生活リズムを示す。アイマスクやイヤープラグを支給するほか、適切なカフェイン摂取を助言するなど良質な睡眠をサポートする。連盟の竹内洋輔・フィギュア強化部長は「選手が『いつ眠ればいいか』、『どう過ごせばいいか』と不安を感じることが問題。科学的エビデンスを基に安心して競技に集中できるようにしたい」と話す。