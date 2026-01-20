木原稔官房長官の20日午前の記者会見で、大学入試と投票日が重なることについて質問が出た。

【映像】木原官房長官の呼びかけ

記者が「衆院選投票日の2月8日は全国各地の大学で入学試験が予定されており、とくに10代の有権者には、受験日と投票日が重なることによる影響が見込まれる。選挙権が18歳以上に引き下げられて以降、政府は若い世代に投票に行くよう呼びかけてきたが、今回の選挙が受験シーズンと重なる影響をどう考えるか？」と質問。

木原官房長官は「選挙は民主主義の根幹であることから、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参加していただくことが重要であり、これまでの選挙においても有権者への周知・啓発に努めてきているところであります。また受験生を含む若い世代に対しては、若者の社会参加の促進、政治意識の向上を図るため主権者教育の取り組みを推進しております。投開票日と試験日が重なった場合には、当日に投票を行うことが難しいこともあると思われますが、こうした場合には期日前投票を積極的に利用していただくということ、このことをおすすめするところであります」としたうえで「政府としては受験生を含む有権者の投票機会の確保に向けて中央選挙管理会や各選挙管理委員会とも連携し、利便性の高い期日前投票所の設置に取り組むとともに、期日前投票の呼びかけを積極的に行うなど、多くのみなさまに投票いただけるよう取り組んでまいります」と述べた。（ABEMA NEWS）