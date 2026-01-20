文化放送のエンタメバラエティ『レコメン！』（毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）では、2月2日（月）より、Aile The Shotaと現役ボートレーサーが出演するコーナー『レコメン！シェアリング「アイアム ア ボートレーサー」』をスタートする。

「レコメン！シェアリング」は、『レコメン！』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップするコーナー。2月2日（月）からは、3月6日（金）まで申し込みを受け付けている“新 ボートレーサー募集”をテーマにしたコーナーを送る。

前半となる2月2日（月）～12日（木）は、山形県出身のボートレーサー・阿部未侑（あべ みひろ）選手が出演。『レコメン！』内で毎週月曜日に放送中の『Aile The Shota の LOVERADIO』でパーソナリティを務めるアーティスト・Aile The Shotaによる阿部選手へのインタビューを通じて、ボートレースやボートレーサーの魅力を紹介する。

番組では、阿部選手をはじめとする「ボートレーサーへの疑問・質問」をリスナーから募集中。メールの宛先は、reco@joqr.netとなる（件名に「レコメン！シェアリング」と記入）。今回メールが採用されたリスナーには、Aile The Shotaのサイン入りクオカードと「2026年ボートレースCMオリジナルグッズ」をプレゼント。さらに、メールを送ってくれた方の中からも抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼントする。

＜Aile The Shota（アイル・ザ・ショウタ）プロフィール＞

2022年1月「AURORA TOKIO」でデビュー。J-POPとR&B / HIP HOP、ダンスをルーツに、それらをハイブリットに昇華したオリジナルなスタイルを持つ。シンガーソングライターとしての活動を軸に、プロデューサー、イベントオーガナイザー、DJなど、様々なシーンで注目を集めている。

【コーナー概要】

■コーナー名： 『レコメン！シェアリング「アイアム ア ボートレーサー」』

■放送日時： 『レコメン！』内 深夜0時30分頃～ ※文化放送含む全国36局ネットで放送

※前半：2月2日（月）～12日（木）、後半：2月16日（月）～26日（木）

■出演： Aile The Shota（アーティスト）、阿部未侑（ボートレーサー） ※2月2日（月）～12日（木）

■新ボートレーサー募集HP： https://info-boatrace.jp/

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む全国36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、ラブライブ！シリーズ、Girls²、田中れいか