

文化放送では、2月8日（日）午後7時57分から、特別番組『文化放送 衆議院選挙開票スペシャル～みんなのホンネ2026～』を放送する。

出演は、大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一。

高市早苗総理大臣が１月23日召集の通常国会冒頭での衆議院解散を表明。投開票日は2月8日で、解散から16日間での投開票は戦後最短の「超・短期決戦」となる。

高市総理が高支持率を背景に衆議院での過半数回復を狙う一方で、国民生活に直結する来年度予算案の審議を後回しにした決断には「大義なき解散」との批判も渦巻いている。

加えて、立憲民主党と公明党が対抗軸として新党「中道改革連合」を結成。近年まれにみる予測のつかない選挙となる。

文化放送では、この歴史的転換点となる2月8日（日）に開票特別番組を放送。

番組では、大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一ら出演者が、刻一刻と変わる開票状況とともに、有権者の「ホンネ」と「日本の針路」を鋭く議論する。

【特別番組概要】

■番組名：『文化放送 衆議院選挙開票スペシャル～みんなのホンネ2026～』

■放送日時：2026年2月8日（日） 午後7時57分～深夜0時00分 ＊生放送

■出演：

大竹まこと（『大竹まこと ゴールデンラジオ！』パーソナリティ）

長野智子（『長野智子アップデート』パーソナリティ）

青木理（ジャーナリスト、『大竹まこと ゴールデンラジオ！』木曜日パートナー）

常井健一（ノンフィクション作家）

文化放送 報道部記者 ほか