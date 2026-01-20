

文化放送は、 2月8日（日）午後4時00分から『文化放送スポーツスペシャル 日本大相撲トーナメント第50回大会実況中継』を放送する。

毎年、一戦必勝のトーナメントならではの面白さ、意外な番狂わせの一番、同部屋対決など、本場所とは一味違うエキサイティングな展開が人気の「大相撲トーナメント」。

今回で50回目の記念大会を迎える大相撲トーナメントは、国技・大相撲の普及と発展を目的に開催してきた歴史ある大会だ。また、OB力士特別取組、相撲普及講座〔相撲甚句(すもうじんく)・初っ切り(しょっきり)など〕、関取撮影会など、お楽しみ企画の開催も予定されている。

昨年、38年ぶりの「同一年の複数横綱誕生」で角界を沸かせた豊昇龍と大の里。今大会では、両雄がどのような存在感を見せつけるのか、角界内外から熱い視線が注がれている。

また、去年の九州場所で優勝決定戦を制して初優勝、場所後に大関に昇進した安青錦が横綱を目指し弾みをつける大会となるのか、そして、大関としての存在感と意地を今大会で見せたい琴櫻にも注目が集まっる。

三役以下の力士も豪華で、大関復帰への足がかりを作った技巧派の霧島、前回のトーナメント覇者で通算3回優勝、連覇を目指す「トーナメント男」ベテラン・髙安の両関脇に、大横綱・大鵬の孫である小結・王鵬。常にファンを沸かせる業師(わざし)・宇良(うら)、去年の九州場所で敢闘賞を受賞した一山本に、41歳を迎えてますます元気な玉鷲。去年の名古屋場所で新入幕し、九州場所では技能賞を受賞した新進気鋭の力士・義ノ富士、鋭く素早い取り口で人気急上昇中である藤ノ川の活躍にも期待がかかる。

今大会も見どころが満載で、様々な力士の熱戦に期待が寄せられており、幕内トーナメント戦の他にも十両トーナメント戦など、相撲の面白さを満喫できる内容となっている。

番組では、解説に甲山親方（元幕内・大碇）を迎え、注目度の高い幕内力士などに焦点を当てる。場所中では「決まり手係」を務める甲山親方は、独自の視点かつわかりやすい語り口で本場所の中継解説でも定評があり、今回のトーナメントにも出場する幕内・藤ノ川の父親でもある。また今回は、相撲好き女子の“スー女”としてお馴染みのタレント・山根千佳が「花道レポーター」として登場。花道から力士へのインタビューも交え、“スー女”ならではの視点も交えて届ける。

なお、文化放送は「日本大相撲トーナメント 第50回大会」の後援を行っており、当日は会場内に文化放送PRブースを設置する予定。

【イベント概要】 ※イベントの内容は一部変更となる場合あり。

■イベント名：日本大相撲トーナメント 第50回大会

■開催日時：2026年2月8日（日）開場 午前11時00分 ／ 打出し（終了）午後5時30分

■会場：両国国技館

■主催：フジテレビジョン

■後援：公益財団法人日本相撲協会／文化放送／産経新聞／サンケイスポーツ

＊チケットは大好評につき完売しております。

【特別番組概要】

■番組名：『文化放送スポーツスペシャル 日本大相撲トーナメント第50回大会実況中継』

■放送日時：2月8日（日） 午後4時00分～5時30分

■解説：甲山親方（元幕内・大碇）

■花道レポーター：山根千佳 (タレント)

■実況：文化放送 高橋将市アナウンサー

■案内役：菅野詩朗アナウンサー