俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）。初回にわずか４秒だけ“登場”した有名芸人にネットが沸いた。

１８日に放送された初回。エンドロールに出てきた有名芸人にネットは驚いた。「え！？ガリットチュウどこで出てた！？」「エンドロールで発見したガリットチュウ福島さんがどこに出てたか分からず」「リブートのエンドロールにガリットチュウの福島さんの名前があるけど、何役で出演してたんやろ…！？」「２回見直したけど、どこにもおらんで（笑）誰か教えて〜（笑）」「リブート面白いな。どこにガリットチュウの福ちゃんいたかは分からなかったんだけどｗ」「リブートみたけど、ガリットチュウ福島さん、分からなかった。引き続き捜索してみる」。お笑いコンビ「ガリットチュウ」の福島善成だ。

福島の“登場”は一瞬だった。初回の冒頭から４７分ほどたった頃。陸（松山ケンイチ）が整形を行ったあと、儀堂（鈴木亮平）に“寄せる”ために体を鍛えているシーン。陸はスマホでＹｏｕＴｕｂｅを見ている。チャンネル名は「ガリットチュウ福島の闘う…」で、福島が柔術を指導しているという動画だった。

画面に映ったのは計４秒。見逃さなかったファンは「鈴木亮平がガリットチュウのＹｏｕＴｕｂｅで格闘技勉強してて笑」「真剣にリブート見てたのに突然のガリットチュウ福島で腹筋終わった」と笑った。