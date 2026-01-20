安藤優子、カレイの煮付けメインの夕食メニュー紹介「春先取りですね」「料亭みたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】キャスターの安藤優子が20日、自身のInstagramを更新。カレイの煮付けをメインとした夕食のメニューを紹介し、反響が寄せられている。
【写真】67歳ベテランキャスター「料亭みたい」春の山菜使った一品など並んだ食卓
安藤は「昨日のテーブル」と、愛犬の視点を通したユニークな文章で夕食の様子を公開。「イチオシは蛸とうるい、という春の山菜のお酢の物」と旬の食材を取り入れたことを明かし、「まぐろのお刺身」「セロリのきんぴら」「焼豚ときゅうりの辛子和え」とともに美しく整えられた食卓の写真を披露した。
また、「メインは、鰈、カレイというお魚の煮付け」と煮付けの調理風景も公開し、「出来上がりの写真を撮る前にとーさんもかーさんも夢中で食べちゃったって（笑）」と愛犬の視点で美味しく調理できたことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「器も盛り付けも料亭みたいで素敵」「春の食材を取り入れていて春先取りの季節感がありますね」「カレイの煮付けがとても美味しそう」「お洒落なテーブルコーディネートで憧れる」「愛犬目線の文章が可愛くて癒やされる」「いつも丁寧な暮らしをされていて尊敬します」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤優子、彩り豊かな夕食のテーブルを披露
◆安藤優子の投稿に反響
