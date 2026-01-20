東海地方は、明日21日(水)から25日(日)にかけて、平野部でも大雪となったり積雪となるでしょう。目先の雪のピークは、明日21日(水)夜から22日(木)になる見込みです。道路や鉄道など交通機関に大きな影響が出る恐れがあります。時間に余裕をもった行動を心がけたり、予定の変更や中心も検討するようにしてください。

今日20日(火)は「大寒」 気温急降下 暦通り厳しい寒さに

今日20日(火)、日本付近は冬型の気圧配置に変わり、東海地方の上空には、寒気が流れ込み始めています。朝から気温は横ばいで、正午の気温は名古屋で7.5℃、岐阜で7.2℃、高山で0.3℃、津で6.6℃、静岡で15.5℃です。昨日19日までの暖かさから一転、冷たい北寄りの風が吹き、厳しい寒さが戻っている所が多くなっています。

午後も、晴れる所が多いですが、岐阜県山間部は雪が降りやすいでしょう。ただ、雪の降る範囲は狭く、降る雪の量も、まだそれほど多くない見込みです。静岡県では、風が収束するため、中部や東部、伊豆で雲が広がりやすく、一部でにわか雪がありそうです。

今季最強最長寒波の影響は25日(日)まで続く

明日21日(水)以降も、冬型の気圧配置が続き、寒気の強弱はあるものの強烈な寒気が長く居座る見込みです。東海地方は25日(日)まで、大雪と寒さの影響が長引く恐れがあります。警報級の大雪の可能性が、岐阜県は明日21日(水)から25日(日)にかけて、三重県は22日(木)に高くなっています。愛知県や静岡県でも、積雪となる所があり、雪に注意が必要です。

目先の雪のピークは、明日21日(水)夜から22日(木)になるでしょう。東海地方では、前回(10日〜12日)の雪の時よりも、広範囲に雪が積もる恐れがあります。

明日21日(水)〜22日(木)の各県の雪の見通しを詳しく

【岐阜県】

岐阜県は、明日21日(水)の昼過ぎまでは、山間部で雪が降りやすいですが、まだ雪の降る範囲は狭いでしょう。明日21日(水)の夕方から22日(木)の朝にかけては、山間部だけでなく平野部も含めて、広い範囲で雪が降る見込みです。雪の降り方が強まり、積雪が急増する恐れがあります。22日(木)の日中は、雪が降るのは岐阜県山間部が中心となりますが、夜は再び、平野部でも雪の降る所がある見込みです。大雪に警戒してください。



【三重県】

三重県は、明日21日(水)の夜は、北中部を中心に雪が降り、積雪となる所がある見込みです。22日(木)は、北中部だけでなく、南部でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。大雪に警戒してください。



【愛知県】

愛知県は、明日21日(水)の夜から22日(木)の朝にかけて、広い範囲で雪が降るでしょう。名古屋など濃尾平野周辺でも積雪となる所がある見込みです。知多半島なども含め西部では、広い範囲で積雪に注意してください。また、東部の広い範囲にも雪雲が届き、積雪となる所があるでしょう。



【静岡県】

静岡県は、明日21日(水)の夜は、強い風にのって雪が舞うでしょう。山沿いは、積雪となる所がある見込みです。また、明日21日(水)から22日(木)午前中も、静岡県付近で、風が収束するでしょう。御殿場周辺でも雪が降るため、積雪に注意してください。



なお、発達した帯状の雪雲の動向や上空の風向き、雪の降る時間によって、今後、雪の降る範囲や降る量が大きく変わる可能性があります。

予想48時間降雪量(21日6時〜23日6時まで) その後も大雪が続く恐れ

岐阜県を中心に、その他の地域でも大雪となったり積雪となるでしょう。車の立ち往生のリスクが高まるなど、道路や鉄道など交通機関に大きな影響が出る恐れがあります。予定の変更や中心も検討するようにしてください。25日(日)まで、最新の気象情報や交通情報に注意を続けてください。



【岐阜県】

明日21日(水)6時〜22日(木)6時までに予想される24時間降雪量(多い所で)

美濃山地 40センチ

美濃平地 15センチ

飛騨山地 40センチ

飛騨平地 15センチ

その後、22日(木)6時〜23日(金)6時までに予想される24時間降雪量(多い所で)

美濃山地 50センチ

美濃平地 20センチ

飛騨山地 50センチ

飛騨平地 20センチ



その後も25日(日)にかけて、岐阜県では山地を中心に大雪が続き、積雪がさらに増える恐れがあります。



※図の「降雪量」は、実際に「積もる雪の量」ではありません。

冬道の運転 注意するキーワードは「ふゆとじこ」

この時期、車を運転する際に、気をつけていただきたいポイントは、5つあります。

(1)冬道装備をしっかりと行いましょう。早めに冬用タイヤに取り換えたり、タイヤチェーンを用意したりしましょう。雪道運転は、バッテリーが上がりやすくなります。遠出をする際は、予備のウォッシャー液やバッテリーを確認するなど、事前の点検も忘れないでください。

(2)ゆっくりと、慎重に運転しましょう。雨や雪が降った後に、気温が低いと、普段、慣れている道でも、思わぬ所が凍結している可能性があります。また、雪のない所でも、道路が黒っぽく見えたら、凍結している恐れがありますので、油断しないでください。

(3) 時には、迂回や出控えることも、選択肢の一つです。ドライブプランなどを、一時的に変更するのも良いでしょう。

(4) 時間に余裕をもって、出発しましょう。慌てると、凍結した道路でも、ついスピードが出てしまい、事故につながってしまいます。

(5) こまめに天気や道路情報を確認しましょう。天気予報が、急に「晴れ」から「雪」に変わるかもしれません。雪が降ると、道路が通行止めになることもあります。

5つのポイントの頭文字を並べて、「ふゆとじこ」と覚えてください。