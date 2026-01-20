今日20日(火)は、全国的に風が強く吹いており、日本海側はふぶいている所も。北海道や東北の一部に暴風雪警報が発表されており、引き続き猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。関東から九州、沖縄も夜にかけて強い風が続くでしょう。列車の遅延など交通機関への影響にご注意ください。

各地で強風 最大風速30メートル超やホワイトアウトも

今日20日(火)は、発達した低気圧が北海道付近にあって、全国的に北よりまたは西よりの風が強く吹いています。





最大瞬間風速は北海道のえりも岬で32.7メートル、山形県の飛島(酒田市)で31.5メートル、宮城県の女川で31.1メートル、福島県の小名浜(いわき市)で30.1メートルと、道路標識が傾くほどの非常に強い風が吹きました。強い風により関東では列車の運行が遅れている区間があるなど、すでに影響が出ています。また、強い寒気が流れ込んでいるため、日本海側を中心に雪が降り、積雪が増えています。3時間降雪量は北海道の浜鬼志別(猿払村)で21センチ、山形県の肘折で16センチ、新潟県の津南で15センチなどとなっており、山沿いを中心に短い時間に積雪が急増している所があります。SNSでは、視界が真っ白になる「ホワイトアウト」の状況報告が複数みられるなど、北海道や東北のあちらこちらで、ふぶきにより見通しが悪くなっています。

北日本はホワイトアウトのおそれ 雪の降らない所も強風に注意

今夜にかけても各地で風の強い状態が続くでしょう。



午後1時現在、北海道や東北の一部に暴風雪警報が発表されており、非常に強い風に吹く所があるでしょう。北海道の日本海側南部と太平洋側西部では夕方にかけて、東北は夜の初め頃にかけて猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。



また、警報が発表されていない所も強い風により、ふぶいて見通しが悪くなったり、雪の降らない所も列車の運行が乱れたりする可能性があります。お帰りの際は最新の気象情報、交通情報をご確認ください。

25日頃にかけて今季最強・最長寒波に警戒を

なお、明日21日(水)以降は強い冬型の気圧配置となり、今季これまでで一番強い寒気が日本列島に流れ込みます。この強い寒気は25日(日)頃にかけて長く居座り、大雪や強風、厳しい寒さの影響が長引きそうです。



雪雲が同じ場所に流れ込んで積雪が急に増えたり、積雪量がかなり多くなったりするおそれがあります。大規模な立ち往生など、長時間にわたって交通障害が発生することが考えられます。雪への備えを万全にするとともに、生活面への影響にも注意してください。