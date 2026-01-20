テクニカルポイント ドル円 10日線近傍
159.59 エンベロープ1%上限（10日間）
159.10 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.01 10日移動平均
157.98 現値
157.96 一目均衡表・転換線
157.16 21日移動平均
156.93 一目均衡表・基準線
156.43 エンベロープ1%下限（10日間）
155.70 一目均衡表・雲（上限）
155.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
153.47 一目均衡表・雲（下限）
153.39 100日移動平均
149.52 200日移動平均
10日線近傍での推移。ドルは全面安に近伊が、対円では動き限定的
