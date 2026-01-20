159.59　エンベロープ1%上限（10日間）
159.10　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.01　10日移動平均
157.98　現値
157.96　一目均衡表・転換線
157.16　21日移動平均
156.93　一目均衡表・基準線
156.43　エンベロープ1%下限（10日間）
155.70　一目均衡表・雲（上限）
155.23　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
153.47　一目均衡表・雲（下限）
153.39　100日移動平均
149.52　200日移動平均

10日線近傍での推移。ドルは全面安に近伊が、対円では動き限定的