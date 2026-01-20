牛角、グランドメニューに“一番安い”食べ放題コースが登場 税込3058円で定番焼き肉から「蜜おさつバター」まで楽しめる
レインズインターナショナルが展開する牛角では21日より、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして『50品コース』を販売する。価格は一人2780円（税込3058円）で、同店のグランドメニューとして常時提供する食べ放題コースの中では最も手頃な価格帯となる。同コースでは、タン・カルビ・ハラミなどの定番メニューに加え、創作焼肉まで楽しめる、気軽さと満足感を両立した新コースとなっている。
【写真】人気メニューがずらり！『50品コース』詳細
“焼肉をもっと気軽に、好きなだけ食べてほしい”という想いから誕生した『50品コース』では、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番焼肉をはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」といった創作焼肉、キムチやおつまみ・サラダまで、幅広くラインアップ。さらに、ファンから支持を集める「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」なども含まれており、グランドメニューの食べ放題コースの中で最も手頃な食べ放題コースでありながら、ボリュームも満足感も妥協しない、同店ならではの内容に仕上げた。
なお、同店の食べ放題では、小学生未満は「無料」・小学生は「半額」・ 65歳以上は「税込550円引き」と、家族でも利用しやすい価格設定を採用。今回の新コースでも同様に割引が適用され、幅広い世代がより気軽に焼肉を楽しむことができる。
