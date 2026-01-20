櫻坂46松田里奈、1st写真集で涙してくれたメンバー明かす「自分のことのように喜んでくれて…」
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が20日、都内で行われた1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）発売日取材会に登場した。
【写真】羊に囲まれて…お気に入りカットを紹介した松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された本作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊に。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。また、雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のかわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
発売日当日の心境を聞かれると「今はすごく緊張しているのが正直な気持ちです。ちょっと前までは楽しみというか、ワクワクが大きかったんですけど、今はどちらかというと緊張が大きくて。ファンの皆さんの声を聞くのは楽しみですけど、早く見てもらいたい気持ちとドキドキが合わさった気持ちです」と素直な思いを明かした。
松田の写真集発売を、メンバーみんなが喜んでくれたそうだが、特に印象的だったメンバーとして大園玲を挙げ、「撮影後、帰国して初めて会った日に『まつが写真集出せるの、本当にうれしい』って涙を流して喜んでくれたんです」と明かす。「以前、私が軽く『写真集出せるなら出したいな』と言っていたのを覚えていてくれて…自分のことのように喜んで涙を流してくれるなんて、本当にうれしかったです」と笑顔を浮かべた。
