富樫勇樹が履くコンバースハンズフリーシューズ『スリットスライド』シリーズに新色が登場

1月19日、コンバースジャパン株式会社は、手を使わずに脱ぎ履きができるハンズフリーシューズ『コンバース スリットスライド』シリーズの2026年春夏シーズンの新色を発表。同ブランドアンバサダーの富樫勇樹（千葉ジェッツ）がキービジュアルで登場した。

『コンバース スリットスライド』は、かかと部分に切れ目を入れたブランド独自の成型カウンターを採用し、靴を履く際には後方へ傾斜した上端部分のデザインによって、手を使わずにスムーズな着用が可能。通気性とクッション性に優れたカップインソールにより、長時間の着用でも快適な履き心地をキープし、デイリー使いからウォーキングなどでも役立つシューズだ。

昨年登場した定番カラー、ホワイト、ブラック、フラッグ／ホワイトの3色に加え、2026年春夏モデルとして春夏らしい爽やかな印象のブルーと、白を基調に様々なシーンで映えるホワイト／ネイビー／レッドの2色が登場した。同シューズの公式サイトでは新色を履いた富樫が登場しファンを魅了する。

機能性とシンプルかつデザイン性に優れた『コンバース スリットスライド』シリーズ。価格は税込8250円で、サイズは23センチから29センチまで展開している。

コンバーススリットスライドシリーズは新色を加えて5色展開

【画像】コンバースブランドアンバサダー富樫勇樹がキービジュアルに登場