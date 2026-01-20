Ê¡»³²í¼£¤¬³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖB¡ìz¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¤â¥¹¥Æ¥ë¥¹È¯Æ°!?¡×¡Ö¥ªー¥é¾Ã¤¹Å·ºÍ¡×¡Ö¥Ð¥ì¤º¤ËÀ¨¤¤¡×
Ê¡»³²í¼£¤¬¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ì¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Ê¡»³²í¼£¡ÚÆ°²è¡Û①¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¼çÂê²ÎÍ½¹ð ②Ê¡»³²í¼£¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×MV
¢£Ê¡»³²í¼£¤Î¡È¼ê¥Ö¥ì¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ç¤âÃËÁ°¡×¤ÎÀ¼
1·î18Æü¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È·à¾ì¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤È¶¦¤Ë¡¢Ìë¤Î³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤òÅê¹Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¾å¤«¤é¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤È¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼ê¥Ö¥ì¤Ç¾¯¡¹¤Ü¤ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Öµã¤±¤ë¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤Ë¤Ï¼ê¥Ö¥ì¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡Êµã¤¤¤¿¤¢¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ë¡£Ç¯ËöÇ¯»ÏË»¤·¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤ÎÀ¸ÅÅÏÃ¥Æ¥£ー¥Á¥¤¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ªー¥é¾Ã¤¹Å·ºÍ¡×¡Ö¼ê¥Ö¥ì¤Ç¤â¤Þ¤·¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¼«»£¤ê¤Þ¤·¤ãºÇ¹â¡×¡Ö¥Ð¥ì¤º¤ËÀ¨¤¤¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼«»£¤ê¡×¡Ö·à¾ì¤Ë¤Þ¤·¤ã¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥ª¥Õ´¶¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°ìÈÌ¿Í¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼ç±é¤¬·à¾ì¤Ë¤¤¤ëÀ¤³¦Àþ¡×¡Ö¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ç¤âÃËÁ°¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ç¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿B¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¡¢³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡Ç½¡É¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤º¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë¤â¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡Ç½¤¬¡Ä¡©¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÈÆ±·¿¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡Ç½¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬£÷¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¤â¥¹¥Æ¥ë¥¹È¯Æ°¤·¤Æ¤ë!?¡×¡ÖB¡Çz¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤£÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£