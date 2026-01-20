『TVnavi』の公式Xが更新され、ネット書店各所で品切れが続いている『TVnavi』2月号に掲載された木村拓哉の誌面ビジュアルが公開され、注目を集めている。

【画像】木村拓哉の躍動感あふれるビジュアル／“ニッ”と笑顔でピースする木村拓哉

■風をはらむ衣装で魅せる木村拓哉

公開されたビジュアルには、木村がシックなスタイルで凛と立つ姿が収められている。

白シャツにネクタイ、サスペンダーを合わせた端正な装いの上から、深みのあるレッドとブラックのコントラストが印象的な衣装を羽織り、ダイナミックに翻る布の動きが目を引く。

片足の踵を上げたポーズと鋭い視線が相まって、静止画でありながらも躍動感あふれる仕上がりに。シンプルな背景の中で、木村の佇まいそのものが圧倒的な存在感を放つカットとなっている。

この投稿にSNSでは「さすがの存在感」「一瞬で目を奪われた」「凛々しい」「激好みのビジュアルと世界観」「写真が良すぎる」といった声が相次いで寄せられている。

なお、『TVnavi』2月号はネット書店では品切れが続いているものの、書店での取り寄せ対応が可能な場合もあるとのこと。引き続き高い関心が寄せられている。

■表紙は“ニッ”と笑顔でピースする木村拓哉