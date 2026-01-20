この記事をまとめると ■ホンダがHマークを刷新し今後の四輪事業の新シンボルとすることを発表 ■新Hマーク発表の背景には次世代EV「0シリーズ」の本格始動が挙げられる ■新Hマークが意味するのはブランドの再定義だった

ただのリデザインじゃないホンダの新Hマーク

ブランドの象徴とも言えるエンブレムは、メーカーの思想や時代性を端的に表す存在だ。自動車メーカーの多くは、これまで幾度となくエンブレムのリフレッシュやリデザインを行ってきた。近年では、WEBサイトやデジタルデバイス上での見え方を考慮し、立体的だったエンブレムをシンプルでフラットなデザインへと変更するメーカーも少なくない。

そんななか、ホンダが四輪事業の新たなシンボルとして、新デザインの「Hマーク」を採用することを発表した。

じつはこの発表自体は、今回が初めてではない。2024年1月、アメリカ・ラスベガスで開催の「CES 2024」において次世代EV「0シリーズ」を初公開すると発表した際にも、新しいHマークの存在は明らかにされていた。

それを今回あらためて発表した背景には、2026年にアメリカを皮切りとして、いよいよ0シリーズが市販されるタイミングが近づいてきたことがあるのだろう。

そう、この新しいHマーク誕生の背景には、ホンダが進める次世代EV「Honda 0シリーズ」の存在が深くかかわっている。0シリーズは、「ホンダのクルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロからEVを創る」という決意のもとで開発が進められてきたモデル群だ。そして新エンブレムもまた、その思想に呼応するかたちで誕生したものとなっている。

新Hマークでまず目を引くのは、従来よりも余白を感じさせる造形だ。それは「両手を大きく広げたようなデザイン」とも表現され、ユーザーに正面から向き合い、モビリティの可能性を拡張していく姿勢を象徴しているという。挑戦と進化を絶えず追い求めるホンダらしい意思表示といえるだろう。

この新しいHマークは、次世代EV「0シリーズ」だけでなく、2027年以降に投入予定の次世代ハイブリッド車の主力モデルにも装着される予定だ。EVとハイブリッドという異なるパワートレインを横断しながら、四輪事業全体を象徴するマークとして位置付けていく考えである。

さらに注目したいのは、新Hマークの適用範囲が「クルマ」そのものに限定されていない点だ。販売店や各種コミュニケーション展開、さらには四輪モータースポーツにまで、新Hマークは幅広く使用されていくという。つまり、将来的にはホンダの四輪事業に関わるあらゆるところで、この新しいHマークを目にすることになるはずだ。

クルマにとってエンブレムは非常に小さなパーツに過ぎない。しかし、そこに込められる意味は決して小さくない。新しいHマークを掲げたホンダのクルマが、次の時代を切り開いていく存在となることは間違いなさそうだ。今後、ホンダの新型車が発表された際には、そのエンブレムがどんなデザインであるかにも注目していただきたい。