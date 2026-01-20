タレントの神田うの（50）が20日、都内でフェムケアブランド「YURiiRO」の新商品発表会見に出席した。夫で実業家の西村拓朗氏とは夫婦円満。これまで「趣味は結婚式」と公言しており、自身が還暦を迎える約9年後に「10回目の結婚式を行います！」と高らかに宣言した。

最後の結婚式は2011年でまな娘を出産する前だった。「子育ての手が離れて余裕ができるタイミング。お互いが親になって初めての結婚式なので、これから私が還暦になってどう感じるか楽しみ」と話した。何度も式を挙げる理由については「いろいろな経験をして、お互いを深く知った上で結婚式で“誓いますか？”と言われて“YES”と言えるかどうかが大事」と意義を強調した。

そんな長女は現在14歳。イベントに先立って神田に関するアンケートが行われたといい、「ママは1、2メートルの移動でも日傘をさす」「ママは尊敬しているけれどお酒を飲む大人にはなりたくない」など私生活について明かされる場面もあった。

また親友として知られ昨年11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（79）の現状についても言及。「昨日も電話をしました」と定期的に連絡をとっていることを明かし、「ケンちゃんは今まで運動をしていなかったので、リハビリがトレーニングになって調子が良いみたいです。“調子良いのよ”とおっしゃっていますし心配していません！」と話した。