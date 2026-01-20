性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関して司法省が公開した資料/Jonathan Ernst/Reuters

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関して米政府がこれまでに公開した資料の量について、満足している人は6%にとどまることが分かった。CNNが委託して調査会社SSRSが実施した世論調査で明らかになった。多くの米国人は、政府が意図的に情報を隠していると考えている。

今回の世論調査は、連邦議会が司法省に対し、エプスタイン事件に関するすべての資料を公開するよう求めた2025年12月19日の期限から約1カ月後に実施した。

司法省は1月上旬、関連資料のうち、これまでに公開したのは1%未満に過ぎないと推定していた。司法省当局者は、ニューヨーク南部地区の検察と連携して資料を精査するため、刑事局から約80人の弁護士を新たに動員したと明らかにした。

世論調査によれば、米国人の3分の2が公開されるべき情報の一部を連邦政府が意図的に隠していると考えている。政府は可能な限りすべての情報を公開するよう努力していると答えたのは16%にとどまった。残りは、事件について十分な情報が得られていないため判断できないとした。

民主党支持者の約9割、無党派層の72%が、政府は意図的に情報を隠していると答えた。共和党支持者でも42%が情報を隠しているとした。

共和党支持者のうち、政府が情報公開に努めていると考えるのは約3分の1にとどまり、残りは判断を示さなかった。

連邦政府がこれまでに公開した情報に満足していると答えた米国人はわずか6%。25年7月の調査での3%からほとんど変化していない。「不満」と答えた人は49%。残りは「自分にとって重要ではない」または「十分な情報が得られていない」と答えた。

満足していると答えた割合は、共和党支持者で12%、民主党支持者と無党派層はいずれも3%だった。ただし、共和党内の受け止め方には変化がみられる。トランプ大統領が、12月19日の期限を定めた法案に共和党議員が賛成しないよう圧力をかけ、公開資料を民主党の「でっち上げ」だとして退けたことが背景にありそうだ。

共和党支持者の間では、公開された情報の量そのものの重要性を軽視する人が増えた。「重要ではない」または「判断するには情報が不足している」と答えた人は67%で、昨夏の56%から増加した。一方、「不満」と答えた人は21%で、40%から減少した。

これに対し、民主党支持者は逆の傾向を示している。「不満」と答えた人は71%で、昨夏の56%から増えた。意見を示さなかった人は27%で、41%から減った。無党派層の見方はほとんど変わらず、54%が不満とし、43%が意見を明らかにしていない。

調査は9日から12日にかけて、全米の成人1209人を対象に、オンラインと電話で実施された。全体の誤差の範囲はプラスマイナス3.1ポイント。