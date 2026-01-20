櫻坂４６の松田里奈（２６）が２０日、都内で１ｓｔ写真集「まつりの時間」（幻冬舎）発売記念会見を行った。

ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊。「今は緊張しているのが正直な気持ち。早く見てほしい気持ちとドキドキと合わさっている」と心境を語った。

写真集を発売前は「自分に自信がなかった」とも明かすが、撮影を進める中でスタッフらに「あなたはかわいい」と肯定的な言葉をかけてもらい、「自分を好きになるのは大切だと思った」と気持ちも前向きに変わった。

４月１１日、１２日には坂道グループで初となるＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で「５ｔｈ ＹＥＡＲ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ」を開催する。キャプテンの松田は「グループにとっても大きな挑戦だと思う。何よりＢｕｄｄｉｅｓ（ファンネーム）の皆さんが応援してくださったからこそ立てるステージ」と感謝し、「櫻坂４６の歴史に残したいと思うので大成功させて、あのライブって伝説だったと思ってもらいたいし、未来にもつなげていきたい」と力を込めた。