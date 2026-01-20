城西大は２０日、女子駅伝部の赤羽周平監督と妻の赤羽有紀子コーチが３月３１日付の契約満了をもって退任すると発表した。

赤羽周平監督は２０１８年に就任。昨年１０月の全日本大学女子駅伝、同１２月の富士山女子駅伝で優勝し、大学女子駅伝２冠を達成した。

城西大はリリースで「女子駅伝部が、赤羽周平監督の就任後、８年間で大学駅伝２冠を達成したことは、まさに快挙であり、その功績は今後も語り継がれていくものと考えております。これまでの赤羽監督の熱意と多大なる功績に深く敬意を表するとともに、その志と情熱を引き継ぎ、さらなる発展を目指してまいります」と記した。

赤羽監督は大学を通じて「私赤羽周平は、２０２６年３月末日の契約満了に伴い、城西大学女子駅伝部監督を退任することとなりました。コーチの赤羽有紀子も同日にコーチを退任いたします。在任８年間という期間でしたが、多くの皆様に支えられ今の自分達があることに、感謝の気持ちが尽きません」とコメント。「自分達が日々取り組んでいることは間違っていないと、そう信じてチームとして団結して駅伝に向かってくれた学生達の事を、心から誇りに思います。そして、学生達には『本当にありがとう』という気持ちです」と選手にも感謝した。

今後については「４月以降のことは具体的には決まっていないのですが、今後は日の丸をつけて世界の舞台で活躍する選手の発掘と育成に携わる事を目標として、新たな環境で新たな挑戦ができたらと希望をもっています。また新しいご縁があることを期待しております」と記した。