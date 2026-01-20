¾®ÃÓ±É»Ò¡ß·ºÌ³½ê¡ßÎÁÍý¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥·¥ç¥é¥ó»°¥ÄÀ±¡ÙÀ©ºî·èÄê¡ª¡Ö»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¾®ÃÓ±É»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥·¥ç¥é¥ó»°¥ÄÀ±¡Ù¤¬¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ5·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø³ùÁÒÅÂ¡Ù¡ÈµÁ»þ¤ÎËå¡ÉµÜß·¥¨¥Þ¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¤é4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁ´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥·¥ç¥é¥ó»°¥ÄÀ±¡Ù¤Ï¡¢·ºÌ³½êÆâ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿©¤Î¤¢¤êÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¸½Ìò·ºÌ³½ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¹õúË·Ë»Ò»á¤Ë¤è¤ë·æºî¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥É¥é¥Þ²½¡£ÏÓÍø¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é·ºÌ³½ê¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê½¤ÎÃæ¤Î·ºÌ³´±¤ä¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÁûÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡È·ºÌ³½ê¼Ò²ñÇÉ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£
¡¡¼çÌò¤Î¶äÎÓÍÕ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¾®ÃÓ±É»Ò¡£µÓËÜ¤ÏÂè49²ó¾ë¸Í¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£²ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¿·±Ô¡¦ÎëÌÚ¹áÎ¤¤µ¤ó¤ò¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢À©ºî¤¹¤ë¡£
¡¡·ºÌ³½ê¤Ç¿©»ö¤òºî¤ë¤Î¤ÏÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Î¼õ·º¼Ô¼«¿È¤Î¤¿¤á¡¢ÁÇ¿ÍÄ´Íý¤Ç¥³¥í¥Ã¥±¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¤ß¤ê¤ó¤Ï»ÈÍÑNG¤Ê¤ÉÄÁ»ö·ï¤¬Â³È¯¡£¤µ¤é¤Ë°ìÆü»°¿©¤Î¿©Èñ¤Ï¹ç·×543±ß°ÊÆâ¤¬´ðËÜ¡£ÀÇ¶â¤Î¤à¤À¤Å¤«¤¤¤Ï¥À¥á¡¢ÈÈºá¼Ô¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ÈÍÕ»Ò¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¹¹À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©»ö¤ò¡ª¡×¤È¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¹´¶Ø·º¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÊÑ³×¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë²Í¶õ¤ÎÃË»Ò·ºÌ³½ê¡£½Ð½ê¸å¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬ºÆÈÈ¼Ô¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼õ·º¼Ô¤¬ºÆÈÈ¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ëÍÕ»Ò¤È¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾®ÃÓ¤Ï¡Ö·ºÌ³½ê¤Î¸æÈÓ¡£¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤ÏÁÛÁü½ÐÍè¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÊý¤ÎÁÛ¤¤¤ä·ºÌ³´±¤ÎÊý¡¹¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ëÂº¤µ¡Ù¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê½¤ÎÃæ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íê¤â¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤È»þ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ë¶äÎÓÍÕ»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¹õúË·Ë»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥·¥ç¥é¥ó»°¥ÄÀ±¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ6·îÊüÁ÷¡£
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£µÓËÜ¡¦ÎëÌÚ¹áÎ¤
¤ß¤Ê¤µ¤óPiacere¡Ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ë¡ª¡¡µÓËÜÃ´Åö¤ÎÎëÌÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ºÌ³½êµë¿©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö·ºÌ³½ê¤Î¥á¥·¤Ï¥¯¥µ¤¤¥á¥·¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿©»ö¤Ç¹¹À¸¤Ê¤É²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë·ºÌ³½ê¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»ä¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£µ¿Ìä¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹õúË¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤È½Ð°©¤¤¡¢ÅÏî´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Î´ë²è½ñºî¤ê¤ò·Ð¤Æ¼èºà¡¢¼¹É®¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊ½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤òºî¤ê¡¢¿©¤Ù¡¢´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤¼¤Ò·ºÌ³½ê¤ÎÀ¤³¦¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢·ºÌ³½ê¤ÇÀ¸¤¤ë¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¡¢·ºÌ³´±¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤é¿¦°÷¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£À©ºîÅý³ç¡¦ÅÏî´Îµ
µÓËÜ¾Þ¤ÎÁª¹Í²áÄø¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¹áÎ¤¤µ¤ó¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¶¯¤¯¿ä¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ø¡½¡½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤´±ï¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹õúËÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Ç¤·¤¿¡£·ºÌ³½ê¤È¤¤¤¦ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ä¾Ð¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤Þ¤¿Î×¾ì´¶°î¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¶¯¤¯¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢·ºÌ³½ê¤ä´Æ½¤¤ÎÀèÀ¸¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤Ï¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¼Ò²ñÇÉ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ø¤È·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÌò¤Ï¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¡£´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¼ç¿Í¸ø¤ò¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¡¢¼êÎý¤ì¤ÎÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÇ®¤Î¤¢¤ë¼Çµï¤¬²Ä¾Ð¤·¤¯¤Æ²Ä¾Ð¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£ ¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¡¢²¹ÅÙ¤¢¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Buon appetito¡ª
