タワーレコードが、千葉県浦安市にある、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」を出店！

既存店のなかで最も小さい「TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店」よりも、さらにコンパクトな面積9.93坪の超小型店舗です☆

タワーレコード「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」オープン

オープン：2026年2月21日（土）

店舗面積：9.93坪

営業時間：11:00〜19:00

休業日：不定休 ※イクスピアリに準じる

所在地：〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4

最寄り駅：JR京葉線 舞浜駅

2025年に開業25周年を迎えた、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」がオープン！

今回新たにオープンする「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」は面積9.93坪の超小型店舗です。

イクスピアリ2階にある「セレブレーション・プラザ」にて開催する新譜リリースイベントをメインとして、来場された方にリアルな音楽体験が提供されます。

また店内では話題の人気楽曲を中心とした音楽ソフトをはじめ、タワーレコードならではのグッズなどをラインナップ。

最新の音楽情報を発信し、新しい作品と出会う喜びや心躍る瞬間を届けていきます☆

オープン記念イベント

GANG PARADE

開催日・アーティスト：

2026年2月21日（土）GANG PARADE2026年2月22日（日）ukka2026年2月23日（月・祝）前田大翔

会場：イクスピアリ2階 セレブレーション・プラザ

※詳細は後日HPで告知されます

「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」のオープンを記念したイベントを開催。

オープン初日となる21日は、女性アイドルグループ「GANG PARADE」

ukka

翌22日には6人組ボーカル＆ダンスグループ「ukka」

前田大翔さん

アイドル・アーティスト・俳優・タレントとして活躍されている前田大翔さんが来場されます。

話題の人気楽曲を中心とした音楽ソフトをはじめ、タワーレコードならではのグッズなどを展開する日本一小さな「タワレコ」

2026年2月21日にオープンする「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」の紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本一小さなタワレコ！TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店 appeared first on Dtimes.