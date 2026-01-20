音楽ユニットLOVE PSYCHEDELICO（ラブサイケデリコ）が20日に公式HPを更新し、活動休止を発表した。

公式HPでは「いつもLOVE PSYCHEDELICOを応援してくださっている皆さまへ」とし「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tourをもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動を休止します。Thank you.」と発表された。

「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」は2月28日東京・江戸川区総合文化センターでスタートし、4月22日東京・LINECUBE SHIBUYAでファイナルを迎える。

また「これまでLOVE PSYCHEDELICOをご支援くださったファンの皆さま、及び関係者の皆さまには心より感謝申し上げます。今後の各メンバーの個人活動に関しましては、状況に応じて随時ご案内を差し上げます。変わらぬご支援をお願いできればと思います。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と今後についてつづった。

LOVE PSYCHEDELICOはボーカルKUMI（49）、ギターNAOKI（52）による音楽ユニット。2000年4月21日、シングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビューし、25年にデビュー25周年を迎えた。