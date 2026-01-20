櫻坂46の松田里奈（26）が20日、都内でファースト写真集「まつりの時間」（20日発売、幻冬舎刊）刊行記念囲み取材に出席。

4月に控える初のMUFGスタジアム（国立競技場）公演への意気込みを語った。

グループ初の国立のステージについて「グループにとっても大きな挑戦だとは思うんですけど、ファンの皆さんが応援してくださったからステージに立てるので、国立競技場でのライブは櫻坂の今までとこれからの歴史に残るライブにしたいと思っています」と宣言。「あのライブって伝説だったなと思ってもらいたいし、未来につなげていきたいなと思っています」とキャプテンとして、メンバーをけん引する。

また、新年を迎え2026年に挑戦したいことについても語った。興味はさまざまなことにあり「趣味を作りたいなと思っていて。お正月に編み物をちょっとやってみたり、今は筋トレを写真集きっかけで始めたのちゃんと続けたいなと。お部屋の整理整頓も」と続けた。仕事面については「グループのお仕事に全力」としつつ「歌うことが好き。ソロライブとかをしてみたいなという夢があります」とも明かした。