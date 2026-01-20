±ö¶È³¦ ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡ÆüËÜ¤Î³¤¿å¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¥¤¥ª¥ó¸ò´¹ËìÇ»½ÌË¡¤ÇóÄ¿å¡Ê¤«¤ó¤¹¤¤¡Ë¤òºî¤Ã¤ÆÀ½±ö¤¹¤ë¹ñ»º±ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢2¹©¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ëºÇÂç¼ê¤ÎÆüËÜ³¤¿å¡¢400Ç¯¤ÎÀ½±ö¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÌÄÌç±ö¶È¡¢197Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Ê¥¤¥«¥¤±ö¶È¡¢»°É©¹Û¶È¡Ê¸½¡¦»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤òÁ°¿È¤È¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥½¥ë¥È¤Î4¼Ò¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¸ò´¹ËìË¡À½±ö¤Ï¡¢1905Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿±öÀìÇäÀ©ÅÙ²¼¤Ç1960Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£±öÅÄ¤ÇÉ¬Í×¤È¤·¤¿¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢À½±ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¸ò´¹Ëì¤Î¤´¤¯ÈùºÙ¤Ê·ê¤òÄÌ¤·¤ÆÅÅµ¤Æ©ÀÏ¤Ë¤è¤ê¤«¤ó¤¹¤¤¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¤¿¤á¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£¿©ÉÊ²Ã¹©¤Î¸½¾ì¤Ç°ÛÊª½üµî¤Î¹©Äø¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©Ê¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë±ö¤Î75¡ó°Ê¾å¤ò¹ñ»º±ö¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¾¦ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤°ìÊý¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ËÂåÂØ²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¶¡µë¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£À½±öÀßÈ÷¤Ï¶âÂ°¤¬Éå¿©¤·¤ä¤¹¤¯Äê´ü²þ½¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤òÈò¤±¤¬¤¿¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£³Æ¼Ò¤È¤â°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±ö¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë´óÍ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¡¢±ö¶È³¦¤Ï¡Ö±ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£¹ñ»º±ö4¼Ò¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆüËÜ±ö¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ë±ö¤Î°ÕµÁ¤òÁÊ¤¨¡¢±ö»ö¶È¥»¥ó¥¿¡¼¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¡Ö±ö¤ÈÊë¤é¤·¤ò·ë¤Ö±¿Æ°¡Ê¤¯¤é¤·¤ª¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ö¶È´ØÏ¢5ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÁ´¹ñ±ö¶Èº©ÏÃ²ñ¤â¡¢±ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶È³¦¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢4·î¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥½¥ë¥È¤ÎÀöÞþ¡Ê¤»¤ó¤Ç¤¡Ë±ö¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤À¡£
¡¡¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤ÊÀö¾ôµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Í¢ÆþÅ·Æü±ö¤ò¸¶ÎÁ¤ËÀö¾ô¤È¹âÀºÅÙ¤Î°ÛÊª½üµî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£²°³°¤Ç·ë¾½²½¤¹¤ëÅ·Æü±ö¤Ï¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¤ËÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤í²á¹©Äø¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¥À¥¤¥ä¡×¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Î¤í²á¹©Äø¤¬ÉÔÍ×¤ÊÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À½Â¤¼Âµ¡¤Î´°À®Í½Äê¤Ï2·î¡£±ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
