「iPhone Air」でも影響を確認

インターネットイニシアティブ（IIJ）は20日、NTTドコモが提供する3G通信サービス「FOMA」の停波前後で、一部のiPhoneで通信ができない、またはしづらくなる可能性があることを確認したと発表した。引き続き、調査、検討を進めるとしている。

FOMAはドコモが提供する3G通信サービスで、3月31日にサービスを終了する。今回、IIJが提供する一部のサービスやプランにおいて、FOMAのサービス終了前後に、4G LTE通信ができなくなったり、接続に時間がかかったりする可能性が明らかにされた。

対象サービスは、ギガプランのデータ通信専用eSIMやデータプランゼロ（eSIM）、eSIMベータ版、IoTサービスや訪日外国人向けのJapan Travel SIM（eSIM/物理SIM）。いずれも、ドコモ回線で5Gに対応していないものだという。また、ギガプランではデータ通信専用eSIMのみ影響が考えられるとしている。

想定される影響について、3G停波前（3月1日～31日）は、「iPhone 16e」と「iPhone Air」において、端末が3G網に接続してしまい、4G LTEでの通信ができなくなる。

3G停波後（4月1日～）は、iOS 26以降を搭載するすべてのiPhone（iPadは除く）において、端末の再起動直後など特定の環境下で4G LTEの接続に時間がかかる（1～2分程度）可能性があるという。

IIJでは、現在確認された事象が解消されるかどうか、引き続き調査、検討を進めており、詳細はあらためて案内するとしている。

IIJの案内より