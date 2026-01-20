「スタイル良すぎ」モモ、ギリギリミニスカから絶対領域を披露「かわいすぎる」「ワシャワシャしたい」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは1月19日、自身のInstagramを更新。絶対領域が際立つショットを公開しました。
【写真】モモの絶対領域
コメントでは「モモりんcool」「スタイル良すぎ!!!!ももりん今日も可愛いぃぃ」「んー！天才！」「かわいすぎる」「くしゃみ出るくらいワシャワシャしたいね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ももりん今日も可愛いぃぃ」モモさんは「custom design #MiuMiu」とつづり、3枚の写真を投稿。ファーの帽子と上着を身に着けたモデルショットです。超ミニ丈のスカートからは、絶対領域があらわになっています。スタイルの良さが際立っており、とても美しいです。
同衣装のショットはほかにも！18日には「MISAMO “Confetti”MVのために美しいカスタムデザインを作ってくれた @miumiu チームに感謝します」と英語でつづり、同じ衣装を着用したソロショットを多数掲載したモモさん。とてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
