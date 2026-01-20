「ホリケンと結婚したのかと」ワタリ119、1月19日に入籍したことを報告！ 「素敵な家庭を作ってください」
お笑いタレントのワタリ119さんは1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。入籍を報告し、祝福の声が寄せられています。
【写真】「ホリケンさんと婚約した画にしか見えない」
「ホリケンと籍入れたみたいになってるwww」ワタリ119さんは「本日１月１９日いちいちキュー！！！！！ 無事入籍できました！！！！」と“119”の日に入籍したことを報告。続けて「証人欄には、初めてテレビ出た時からお世話になってるホリケンさんにお願いしました！！」と明かし、お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健さんとのツーショットを公開しました。妻は写っておらず、ワタリ119さんと堀内さんで婚姻届を持っています。
この投稿には「119！！！ 入籍おめでとうございます」「末永くお幸せに〜」「素敵な家庭を作ってください」や「ホリケンと結婚したのかと」「ホリケンと籍入れたみたいになってるwww」「ホリケンさんと婚約した画にしか見えない」といった声が寄せられました。
2025年11月に結婚を発表ワタリ119さんは、2025年11月23日放送のバラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）で結婚を発表。同日の投稿でも「そして放送でも発表がありましたが、この度結婚することになりました！ 入籍はまだ先ですがこれからはワタリ093と共に頑張っていきます！！」と報告していました。ますますの活躍を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
