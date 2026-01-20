南キャン・山里亮太「今選挙をやっている場合なのかな」 納得させたい思い明かす
南海キャンディーズの山里亮太が、20日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。高市早苗首相が19日に発表した、衆議院解散について言及した。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
番組では、衆議院解散について詳報。山里は「あまりに早いので、どの政党に入れることが私たちの意見をくみ取ってくれるのかわからないといけない。知ることが大事だと思う」と話した。
続けて「素人の考えだが、支持率があれだけ高かったから信を問えていたのではないか」と率直な心境も吐露。「きのう2、3時間選挙の準備をしていた」と話す候補者のVTRにも触れ「今明らかにわかりやすい問題があるのに、その問題を取り組む時間を割いて選挙をやっている場合なのかな。そこを納得させたいなという思いはあります」と語った。
番組では、出演したアンミカらとともに「（選挙を）どうやって有意義にするのかが大事だ」と話していた。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
番組では、衆議院解散について詳報。山里は「あまりに早いので、どの政党に入れることが私たちの意見をくみ取ってくれるのかわからないといけない。知ることが大事だと思う」と話した。
続けて「素人の考えだが、支持率があれだけ高かったから信を問えていたのではないか」と率直な心境も吐露。「きのう2、3時間選挙の準備をしていた」と話す候補者のVTRにも触れ「今明らかにわかりやすい問題があるのに、その問題を取り組む時間を割いて選挙をやっている場合なのかな。そこを納得させたいなという思いはあります」と語った。
番組では、出演したアンミカらとともに「（選挙を）どうやって有意義にするのかが大事だ」と話していた。